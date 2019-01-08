Томос об автокефалии украинской церкви нашелся

Томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) действительно повезли в Стамбул, чтобы проставить недостающие подписи. Об этом заявил в эфире телеканала «Прямой» официальный представитель религиозной организации, священник Иван Сидор. Запись эфира доступна на YouTube.

«Томос, который передали нам, — он действителен, на нем есть подпись Вселенского патриарха Варфоломея, но по процедуре там должны быть и подписи архиереев Синода Константинопольского патриархата. То, что там нет нескольких подписей, — это технические моменты», — объяснил Сидор.

По его словам, Святейший Синод по традиции собирается 9 числа каждого месяца, а документ передали Украине уже 6 января, на следующий день после подписания Вселенским патриархом, поэтому не все иерархи его подписали. Почему передача произошла до соблюдения всех формальностей, он не уточнил.

Планируется, что томос и его копию, предназначенную для хранения в Константинопольском патриархате, подпишут 9 января, после чего документ вернут в Киев. Вероятно, его выставят на всеобщее обозрение в Трапезном храме Софии Киевской.

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О том, что томос придется вернуть на время в Стамбул, объявил представитель Министерства культуры Украины на рождественской литургии 7 января.

На следующий день Минкульт опроверг его слова, однако позже распространилась информация, что документ забрали сотрудники спецслужб накануне вечером и увезли в неизвестном направлении. В храме Софии Киевской, где он был выставлен, сказали, что реликвия не была формально закреплена за храмом, и они за нее не отвечают.

ПЦУ, куда вошли преимущественно представители неканонических церковных структур, была учреждена 15 декабря 2018 года на объединительном соборе в Киеве, инициаторами которого выступили Вселенский патриарх Варфоломей и президент Украины Петр Порошенко. РПЦ, а вместе с ней и каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата не признает указ Вселенского патриархата о снятии анафемы с их глав и все дальнейшие решения по Украине.

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