Украинская церковь замахнулась на собственный патриархат

Православная церковь Украины (ПЦУ), недавно получившая автокефалию, рано или поздно станет самостоятельным патриархатом. Об этом заявил бывший глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), ныне почетный патриарх ПЦУ Филарет, передает телеканал NewsOne.

«Мы претендуем на патриархат потому, что мы большая церковь. Мы надеемся, что Украинскую церковь со временем Вселенский патриарх признает и патриархатом. Это будущее, но это будет», — уверен он.

Материалы по теме Игры патриархов РПЦ лишили прав на Украину. Раскол неминуем? Большой раскол Украину ждет битва православных церквей. Может пролиться кровь

Иерарх подчеркнул, что украинская церковь пока согласна быть митрополией, хотя 25 лет являлась патриархатом (с точки зрения неканонических структур — прим. «Ленты.ру»). Он также выразил мнение, что после получения томоса большая часть православных церквей, в том числе и Русская православная церковь (РПЦ), войдет в евхаристическое общение с ПЦУ, «потому что другого пути нет».

Константинопольский (вселенский) патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ 5 января. Церемония вручения документа главе церковной структуры Епифанию прошла на следующий день.

Решение о создании новой религиозной структуры на Украине было принято 15 декабря 2018 года во время объединительного собора, инициаторами которого выступили патриарх Варфоломей и президент страны Петр Порошенко.

В ПЦУ вошли представители преимущественно неканонических структур — УПЦ КП, а также Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). 11 октября Синод Вселенского патриархата снял анафему с их глав, после чего Русская православная церковь (РПЦ) разорвала евхаристическое общение с Константинополем и отказывается признавать как итоги объединительного собора, так и правомерность томоса. Той же позиции придерживается каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП): собор посетили только два ее иерарха.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!