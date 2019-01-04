Таможня Украины задержала праздничное послание от патриарха Кирилла

Таможня Украины задержала послание от патриарха Кирилла, которое священнослужитель отправил в преддверии праздников. Об этом сообщает глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.

По данным Легойды, посылку задержали за несоблюдение таможенных формальностей. «Но времена не те: можно и со смартфона зачитать», — отметил представитель РПЦ. Патриарх Московский и всея Руси по традиции отправляет тираж своего послания на Украину перед Рождеством, чтобы его зачитали на праздничном богослужении 7 января.

15 декабря в РПЦ назвали канонически ничтожным прошедший в Киеве объединительный собор, который объявил о создании украинской поместной церкви, избрав ее главой представителя раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Епифания.

До объединительного собора в стране действовали три православные структуры: каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), а также Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и Киевский патриархат (УПЦ КП). Последние две не были признаны мировым православным сообществом.

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