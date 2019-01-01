Россия
 
Последние новости
В Парке Горького обрушился мост с людьми
Киев обвинили в попытке вернуть страну в XVII век
Пресс-секретарь Пентагона заставляла подчиненных покупать колготки и попалась
Трех британцев порезали ножом на вокзале
Украинский комик поборется за президентский пост
Определена причина обрушения моста в Парке Горького
Назван главный российский фильм 2018 года
Тело пятого погибшего извлечено из-под завалов дома в Магнитогорске
Появились подробности разбора завалов в Магнитогорске
Новости партнеров

РПЦ заступилась за «Иронию судьбы»

Перейти в «Мою Ленту»

Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заступился за традиционный новогодний фильм «Ирония судьбы, или С легким паром», который ранее назвали противоречащим христианским ценностям. Об этом он написал в Telegram-канале.

Легойда отметил, что озвученное митрополитом Рязанским мнение — лишь частная позиция, которая не отражает официальной позиции РПЦ. «Как всякое произведение искусства, фильм может нравиться или не нравиться любому человеку. В том числе и митрополиту. Это его личное мнение. С которым можно соглашаться или не соглашаться», — подчеркнул он.

По словам представителя РПЦ, комедия Эльдара Рязанова — «прекрасная и добрая новогодняя сказка. О любви и дружбе. Любимая миллионами телезрителей». Он призвал всех зрителей киноленты стать в новом году добрее и ближе друг к другу.

31 декабря сообщалось, что митрополит Рязанский Марк раскритиковал ценности, заложенные в фильм «Ирония судьбы, или С легким паром», и назвал идею картины вредной для христиан. По его словам, идея новогоднего чуда противоречит ценностным установкам христианина, поскольку «наполняет душу человека ложными, несбыточными мечтаниями».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Предыстория: «Иронию судьбы» назвали вредной для христиан
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Иронию судьбы» назвали вредной для христиан
Украинские телеканалы проверят за показ «Иронии судьбы»
Актеры «Иронии судьбы» оценили перенос фильма с Первого канала на «Россию 1»
Первый канал объяснил пропажу «Иронии судьбы» из предновогоднего эфира
Другие материалы рубрики
Россия00:0430 декабря 2018

Время перемен

У Медведева и его команды большие планы. Как он изменит жизнь россиян?
20:3031 декабря 2018

Тела троих погибших обнаружены под завалами в Магнитогорске

01:30Сегодня

Определена причина обрушения моста в Парке Горького

00:54Сегодня

В Парке Горького обрушился мост с людьми

Россия12:3219 декабря 2018

«Главное, чтобы никто не слышал этих писков и визгов»

Врачей роддома обвинили в убийстве младенца ради статистики
18:1731 декабря 2018

Новогоднее обращение Путина не изменили в связи с событиями в Магнитогорске

23:1431 декабря 2018

Тело пятого погибшего извлечено из-под завалов дома в Магнитогорске

22:1731 декабря 2018

«Иронию судьбы» назвали вредной для христиан

Россия00:0129 декабря 2018

«Как гульнем, так и год проживем»

Почему россияне так много пьют в Новый год и чем это опасно
17:1331 декабря 2018

Найдено тело директора московских ресторанов Burger King

21:4431 декабря 2018

Появились подробности разбора завалов в Магнитогорске

11:3031 декабря 2018

Момент взрыва многоэтажки в Магнитогорске попал на видео

Россия
Безудержное веселье
Праздники в российской глубинке: бессмысленные и беспощадные
РПЦ заступилась за «Иронию судьбы»
Определена причина обрушения моста в Парке Горького
В Парке Горького обрушился мост с людьми
Тело пятого погибшего извлечено из-под завалов дома в Магнитогорске
«Иронию судьбы» назвали вредной для христиан
Появились подробности разбора завалов в Магнитогорске
Все материалы
Мир
Этот безумный, безумный год
 
Трех британцев порезали ножом на вокзале
Пресс-секретарь Пентагона заставляла подчиненных покупать колготки и попалась
МИД прокомментировал задержание американского шпиона в России
Аэропорт в Амстердаме эвакуировали из-за угрозы теракта
Американца задержали в России за шпионаж
Трамп рассказал о своем героизме в Сирии
Все материалы
Бывший СССР
Восток — дело сложное
Голод, теракты и культ личности. Соседи России весь год боролись с проблемами
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Евросоюзное государство
Лукашенко говорит о дружбе с Россией. Но ищет опору в Европе
Киев обвинили в попытке вернуть страну в XVII век
Украинский комик поборется за президентский пост
Российский контент вытеснили с украинского телевидения
В разногласиях Украины и Польши заметили российское «яблоко раздора»
Все материалы
Экономика
Великий обвал
Весь мир похоронил биткоин, а зря. И вот почему
Украине предсказали миллиардный убыток от российских санкций
12 месяцев постиндустриального мира
Эксклюзивный трибьют-календарь в стилистиках Малевича, Моне и Бэнкси
«Нафтогаз» насчитал миллиардные претензии к «Газпрому»
Срыв запуска «Северного потока-2» по вине США сочли невозможным
Подсчитана скорость падения рубля за год
Россияне остались без украинской выпивки
Все материалы
Силовые структуры
Настоящий полковник
Он создал фиктивную воинскую часть и дошел до Берлина. Его не пугал даже Сталин
Московский бутик ограбили на семь миллионов рублей
Появилось видео допроса задержанного за убийство директора Burger King
По факту крушения вертолета в Бурятии заведено дело
Убийство главы российской нефтяной компании попало на видео
Полицейские изъяли наркотические смеси ценой 3 миллиарда 400 миллионов рублей
Задержан попутчик пропавшего директора ресторанов Burger King
Все материалы
Наука и техника
Всех переиграл
GTA с конями, проблемы Бога Войны, разборки якудза и другие главные игры года
Стала известна дата испытаний «Арматы»
Обнаружены гробницы периода римского Египта
Российская армия получит «Витязь»
Опубликовано новое видео испытаний «Авангарда»
Найдено новое объяснение появления всего сущего
iPhone X внезапно вернулся в Россию
Все материалы
Спорт
Джон Джонс«Папочка дома»
Величайший чемпион UFC и «читер» вернулся. Некоторым это не понравится
Мэйуэзер прокомментировал победу над японским кикбоксером
Роналду открестился от одержимости индивидуальными наградами
Мэйуэзер нокаутировал японского кикбоксера в первом раунде
Футболист влетел в ворота и сломал штангу
Месть падшего
Величайший боец и главный жулик в истории MMA. Кто он на самом деле?
Российских хоккеистов наказали двумя буллитами за один эпизод
Все материалы
Культура
«Царь Ирод фактически читает рэп»
Почему вертеп может быть современным и как
Лучшее кино 2018-го
От Эминема к Годару через «Экстаз»: 24 самых ярких фильма года
Лучший хип-хоп 2018-го
Покойник, уголовник и ветеран: кто записал главный рэп года
США вышли из ЮНЕСКО
Назван главный российский фильм 2018 года
Умерла звезда британских комедий
Умер режиссер боевиков с Джеки Чаном и Ван Даммом
Все материалы
Интернет и СМИ
Сыграем в черный ящик
Россия отказалась от традиционного телевидения. Смогут ли россияне это пережить?
«Би-би-си» пожаловалась в МИД на утечку данных о своих сотрудниках в Москве
Отстрелялись
Силы природы и слабости человека на лучших снимках года
Названы самые популярные статьи русской Википедии
Российская телеведущая вступилась за Вайнштейна
Жесткая посадка
 
Немка попыталась выставить «подержанного» мужа на продажу
Все материалы
Ценности
Скорая новогодняя помощь
После бурного празднования кожа и волосы нуждаются в эффективном уходе
«Самая большая мечта»
 
Затянут пояса
У людей все меньше денег на дорогую одежду и бриллианты. Страдают даже богачи
Оптическая иллюзия на штанах Мелании Трамп повеселила пользователей сети
Шнуров ответил попросившим Gucci детдомовцам
Кроссовки Nike подешевеют
С вещами на выход
«Голые ноги» и костюм рабовладельца. Чем жена Трампа удивляет публику
Все материалы
Путешествия
«Мадам, я отправлю вас в тюрьму»
Любовь, алкоголь и гастрономический оргазм: зачем россиянам ехать в Париж?
Господи, спаси
Ведьмы, Иисус и нищета. Как и чем живет народ Ганы
Темная сторона Поднебесной
В этом месте рушатся все мифы о Китае, но россияне о нем не знают
Исчезнувший с круизного лайнера пассажир оставил загадочное послание
Для россиян создали первый капсульный плацкарт
Певица Зара воспела творчество Достоевского
Россиянам станет дороже улететь из страны
Все материалы
Из жизни
Щепотка волшебства
Зимние забавы и магия света: декабрь глазами обычных людей
Сьюзи ГудоллГонка безумцев
Они мечтали обогнуть Землю и разбогатеть. Один сошел с ума, другой пошел ко дну
Лев растерзал сотрудницу зоопарка
Россиянин поразил британцев умением крошить кирпичи руками
Жизнь прекрасна
Самые безумные и интересные истории года
Пациенту с опухолью мозга разрешили молиться прямо во время операции
Необъяснимые кровавые слезы потекли из глаз мужчины
Все материалы
Самые безопасные автомобили 2018 года
Организация Euro NCAP выбрала лучшие машины года
Диэлектрик
Сможет ли электрический кроссовер Audi e-tron бросить вызов Тесле Model X и Ягуару I-Pace?
Горожанин
Длительный тест Citroen C3 Aircross: рассказываем про управляемость и стоимость владения
Новая надежда
У флагманского купе Lexus для нас важное сообщение
Джереми Кларксон выбрал пять лучших автомобилей года
В заваленном песком гараже нашли винтажные машины на миллион долларов
Представлена 1000-сильная Honda Civic с полным приводом от CR-V
Все материалы
Дом
Великое переселение
Готовы ли вы сменить квартиру и район? Непростой тест
Партнерский материал
Оба лучше
Ламинат vs паркет. Какое покрытие выбрать и почему?
«Мы не готовы к таким катаклизмам»
Что будет с российским рынком жилья в 2019 году
Сотни дорогих квартир в Москве оказались «мертвыми»
Пока все дома
Самые яркие материалы о зданиях, квартирах и их обитателях в 2018 году
Семья осталась без трехкомнатной квартиры из-за кредитного телефона
Обозначены масштабы удорожания съемного жилья в Москве
Все материалы