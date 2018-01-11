Украинские телеканалы проверят за показ «Иронии судьбы»

Национальный совет по вопросам телерадиовещания Украины проверит телеканалы, показавшие советские фильмы «Москва слезам не верит», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Любовь и голуби» и «Ирония судьбы, или С легким паром!». Об этом сообщается на сайте ведомства в четверг, 11 января.

«Национальный совет 11 января принял решение назначить внеплановые проверки телеканала "Интер", город Киев, и "Международный медиа центр — СТБ", город Киев, за трансляцию в новогодних эфирах фильмов с участием артистов, входящих в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в фильмах снялись артисты Олег Табаков, Наталья Варлей, Александр Михайлов и Валентина Талызина, которые находятся в черном списке. Показ картин с их участием нарушает требования закона Украины «О телевидении и радиовещании», подчеркнули в ведомстве. Решение в отношении телеканалов будет принято по итогам проверки.

В декабре 2017-го стало известно, что Первый канал решил отказаться от показа «Иронии судьбы» в Новый год. Канал транслировал «С легким паром» в предновогоднем эфире начиная с 2007 года. До этого 31 декабря фильм показывали на разных каналах — на НТВ, ТВ Центре и ТВ-6.

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