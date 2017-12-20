Актеры «Иронии судьбы» оценили перенос фильма с Первого канала на «Россию 1»

Снявшиеся в советской комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» актеры прокомментировали в беседе с телеканалом «360» перенос фильма с Первого канала на «Россию 1» в предновогоднем эфире.

Сыгравший Евгения Лукашина Андрей Мягков порадовался такому развитию событий. «То, что "Иронию судьбы" не будут показывать, я только приветствую. Потому что надо иметь чувство меры. Это фильм, который действительно, может быть, и неплохой. Но его превратили в посмешище. Мое мнение: не надо так часто навязывать зрителю зрелище», — сказал он.

На вопрос, не пора ли российскому кинематографу предложить зрителям новый новогодний кинохит, он ответил утвердительно, однако отметил, что это некому сделать. «Это не от поры зависит. Это зависит от таланта режиссера, которого, к несчастью, уже нет», — сказал актер.

Барбара Брыльска, сыгравшая Надю, рассказала, что в Польше фильм с Новым годом не связан. «У нас тоже не всегда показывают», — сказала актриса.

Валентина Талызина, исполнившая роль Вали, восприняла новость по-философски. «Ну не покажут — значит, не покажут. Надо было когда-то сделать конец. На других покажут. Сорок лет показывали — а сейчас нет, у них свои пригорки-ручейки», — сказала она. При этом Талызина добавила, что всегда смотрит «Иронию судьбы» в праздники.

О переносе показа фильма с Первого канала на «Россию 1» стало известно во вторник. В пресс-службе Первого канала заявили, что рокировка связана с договоренностями с киноконцерном «Мосфильм» — владельцем прав на картину.

«Ирония судьбы, или С легким паром» — фильм Эльдара Рязанова 1975 года. С начала 1990 годов картину перед Новым годом показывали разные каналы (НТВ, ТВ Центр, ТВ-6). Право транслировать картину в преддверии праздника закрепилось за Первым каналом в 2007 году.