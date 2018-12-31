«Иронию судьбы» назвали вредной для христиан

Митрополит Рязанский Марк раскритиковал ценности, заложенные в фильм «Ирония судьбы, или С легким паром», и назвал идею картины противоречащей христианским установкам. Его новогоднее видеобращение опубликовано на сайте Рязанской епархии.

По словам митрополита, идея комедии, которая, на первый взгляд, не кажется плохой, на самом деле не может быть положительной. Он напомнил, что обретение главным героем новой любви построено на предательстве своей невесты.

Также митрополит отметил, что идея новогоднего чуда противоречит ценностным установкам христианина. «Мы говорим о том, что нужно работать над собой, что любой результат является следствием постоянного труда. А здесь совсем другая картина: для того, чтобы случилось чудо, не нужен труд, можно просто встретиться, посидеть, напиться — и чудо произойдет само собой», — возмутился он.

По его мнению, такая идея вредна для христиан, поскольку «наполняет душу человека ложными, несбыточными мечтаниями».

В ноябре сообщалось, что россияне назвали комедию Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром» одним из символов России. Девять процентов опрошенных посчитали фильм культурным символом единства.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!