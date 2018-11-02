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Россияне сочли оливье и «Войну и мир» символами единства

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Россияне определили главные объединяющие символы России в преддверии Дня народного единства. Об этом стало известно из опроса ВЦИОМ, передает ТАСС.

Согласно результатам исследования, основными символами России стали народ (9 процентов), любовь к родине и патриотизм (8 процентов). Главными культурными символами участники опроса назвали роман «Война и мир» Льва Толстого (11 процентов), комедию Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром» (9 процентов) и гимн России в качестве объединяющей песни (20 процентов).

Большинство россиян (51 процент) посчитали главным праздничным блюдом оливье. Другими объединяющими кулинарными символами опрошенные назвали селедку под шубой (28 процентов), пельмени (25 процентов) и борщ (17 процентов).

«Символы культуры не играют той роли для интеграции российского социума, которую сегодня выполняют великие исторические события и достижения государства — Победа, Крым, патриотизм, армия», — резюмировал руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.

31 октября россияне назвали самые популярные праздники. 95 процентов населения отмечают Новый год и День Победы. Большинство респондентов отмечают еще шесть наиболее распространенных праздников: 8 Марта, 23 Февраля, Пасху, Рождество Христово, 1 Мая и День России.

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