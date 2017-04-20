Ученые РАН дали определение российской нации

Российская академия наук (РАН) подготовила словарь, содержащий основные понятия в области национальной политики, сообщают «Известия».

Так, российской нацией в документе называют «гражданско-политическую общность, консолидированную на основе исторической российской государственности, члены которой обладают равными правами независимо от этнической, расовой и религиозной принадлежности, общими историко-культурными ценностями, чувством принадлежности к единому народу, гражданской ответственностью и солидарностью».

Также в словаре говорится, что Россия — «национальное государство, имеющее разнообразный этнический и религиозный состав населения и отличающееся большой региональной спецификой».

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Термины планируется обсудить 25 апреля на первом заседании Научного совета по комплексным проблемам этничности и межнациональных отношений.

Словарь разработали для подготовки закона о российской нации. О необходимости такого документа в октябре 2016 года заявлял президент России Владимир Путин. По словам главы государства, единство народа является ключевым условием для сохранения государственности и независимости России.

Концепцию законопроекта подготовили в Госдуме. В марте сообщалось, что документ будет переименован из-за неготовности общества воспринять идею единой нации.