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Закон о российской нации решили переименовать из-за «неготовности общества»

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Разрабатываемый в настоящее время закон «О единстве российской нации и управлении межэтническими отношениями» будет переименован, пишет «Коммерсантъ». Такое решение приняла рабочая группа по подготовке концепции законопроекта из-за «неготовности общества воспринять идею единой нации».

Документ может получить название «Об основах государственной национальной политики». «Так спокойнее. Оказалось, что общество не очень подготовлено к восприятию такого понятия, как единая нация, объединяющая все национальности. Учитывая, что и президент предложил переложить стратегию госнацполитики на язык закона, мы решили изменить его название», — пояснил руководитель рабочей группы, бывший министр по делам национальностей, академик РАН Валерий Тишков.

В законопроекте, по его словам, будут прописаны понятийный аппарат, механизм разграничения полномочий между федеральной, региональными и местными властями, система мониторинга этноконфессиональных отношений в субъектах РФ, политика государства в отношении малых и коренных народов, принципы этнологической экспертизы законопроектов. Российской нации, отметил он, скорее всего, будет посвящен специальный раздел.

Новую концепцию рабочая группа представит через месяц.

Другой бывший министр по делам национальностей Владимир Зорин сообщил, что рабочая группа пока изучает предложения экспертов. Одним из рабочих вариантов названия законопроекта, отметил он, является «Об основах госнацполитики в РФ». Главное, по его мнению, «закрепить еще раз на законодательном уровне идеи стратегии госнацполитики, которые вошли в реальную жизнь».

В декабре 2016 года первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко констатировал разрушение ментального единства России. В качестве примера он привел Дальний Восток, где отличившихся учеников отправляют не в Москву, а в Сеул (Южная Корея). «Это уже ментальность, что они не в России живут», — отметил он.

3 ноября комитет Думы по делам национальностей приступил к разработке концепции закона о российской нации, инициативу создания которого поддержал президент России Владимир Путин. Глава государства предположил, что основой для закона может стать стратегия по развитию национальных отношений в России.

В октябре Путин назвал единство народа ключевым условием для сохранения государственности и независимости России, а также существования страны как «единого и родного дома для всех народов, которые ее населяют».

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в России проживает около 200 различных народностей, при этом почти 80 процентов граждан — русские.

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