Закон о российской нации решили переименовать из-за «неготовности общества»

Разрабатываемый в настоящее время закон «О единстве российской нации и управлении межэтническими отношениями» будет переименован, пишет «Коммерсантъ». Такое решение приняла рабочая группа по подготовке концепции законопроекта из-за «неготовности общества воспринять идею единой нации».

Документ может получить название «Об основах государственной национальной политики». «Так спокойнее. Оказалось, что общество не очень подготовлено к восприятию такого понятия, как единая нация, объединяющая все национальности. Учитывая, что и президент предложил переложить стратегию госнацполитики на язык закона, мы решили изменить его название», — пояснил руководитель рабочей группы, бывший министр по делам национальностей, академик РАН Валерий Тишков.

В законопроекте, по его словам, будут прописаны понятийный аппарат, механизм разграничения полномочий между федеральной, региональными и местными властями, система мониторинга этноконфессиональных отношений в субъектах РФ, политика государства в отношении малых и коренных народов, принципы этнологической экспертизы законопроектов. Российской нации, отметил он, скорее всего, будет посвящен специальный раздел.

Новую концепцию рабочая группа представит через месяц.

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Другой бывший министр по делам национальностей Владимир Зорин сообщил, что рабочая группа пока изучает предложения экспертов. Одним из рабочих вариантов названия законопроекта, отметил он, является «Об основах госнацполитики в РФ». Главное, по его мнению, «закрепить еще раз на законодательном уровне идеи стратегии госнацполитики, которые вошли в реальную жизнь».

В декабре 2016 года первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко констатировал разрушение ментального единства России. В качестве примера он привел Дальний Восток, где отличившихся учеников отправляют не в Москву, а в Сеул (Южная Корея). «Это уже ментальность, что они не в России живут», — отметил он.

3 ноября комитет Думы по делам национальностей приступил к разработке концепции закона о российской нации, инициативу создания которого поддержал президент России Владимир Путин. Глава государства предположил, что основой для закона может стать стратегия по развитию национальных отношений в России.

В октябре Путин назвал единство народа ключевым условием для сохранения государственности и независимости России, а также существования страны как «единого и родного дома для всех народов, которые ее населяют».

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в России проживает около 200 различных народностей, при этом почти 80 процентов граждан — русские.