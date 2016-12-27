В Госдуме признали разрушение ментального единства России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в интервью Национальной службе новостей (НСН) констатировал разрушение ментального единства России.

«На Дальнем Востоке в школах директор отличников, если деньги появляются, отправляет в Сеул, в Диснейленд. Я ему говорю, что ж ты не в Москву отправляешь, Красную площадь посмотреть? А он мне: "В Сеул я троих отправлю, а в Москву только одного". Это уже психология, ментальность, что они не в России живут», — сказал Онищенко.

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В конце октября президент России Владимир Путин поддержал идею разработать закон о российской нации. Глава государства предположил, что основой для закона может стать стратегия по развитию национальных отношений в России.

Ранее в том же месяце Путин назвал единство народа ключевым условием для сохранения государственности и независимости России, а также существования страны как «единого и родного дома для всех народов, которые ее населяют».