Россияне назвали самые популярные праздники

Самыми популярными праздниками у россиян стали Новый год и День Победы, их отмечают 95 процентов населения страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые приводит РИА Новости.

Большинство респондентов отмечают еще шесть наиболее распространенных праздников: 8 Марта, 23 Февраля, Пасху, Рождество Христово, 1 Мая и День России. Меньше половины опрошенных отмечают День народного единства, День святого Валентина и День космонавтики. Среди праздников, которые не пользуются популярностью у россиян, оказались в основном иностранные: День святого Патрика, Китайский Новый год и Хеллоуин. 95 процентов опрошенных указали, что не отмечают эти даты. Также в список непопулярных попал мусульманский праздник Курбан-байрам, его не отмечают 89 процентов респондентов.

«Российской культуре свойственен высокий уровень консерватизма относительно праздничных событий, принимаемых в национальном масштабе: топовые позиции рейтинга уверенно делят между собой гражданские и религиозные православные даты», — отметил руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин.

Среди тех, кто отмечает зарубежные праздники, оказались в основном молодые люди от 18 до 24 лет. Из российских дат молодежь чаще других празднует 1 Мая и День России. Также опрос показал, что жители Москвы и Санкт-Петербурга отмечают праздники реже, чем жители сел и небольших городов.

Опрос был проведен 28 октября 2018 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Погрешность не превышает 2,5 процента.

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