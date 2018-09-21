Россияне захотели нематериальных благ от работы

Россияне при выборе места работы стали значительно чаще обращать внимание на нематериальные блага, передает РИА Новости со ссылкой исследование портала Rabota.ru.

За последний год доля соискателей, готовых отказаться от не связанных с денежными выплатами бонусов в пользу большей зарплаты, выросла с 19 до 34 процентов.

Однако подавляющее большинство соискателей всех профессиональных групп и возрастов, помимо зарплаты, более всего волнует коллектив, в котором им предстоит трудиться (74 процентов).

Второе место заняла возможность карьерного роста (41 процент). В прошлом году участники аналогичного опроса ценили ее ниже, чем важность задач и проектов, в которых необходимо будет участвовать.

Теперь же суть и результаты работы волнуют лишь чуть более трети респондентов (39 процентов).

Заметной переменой также стал приоритет такого бонуса, как добровольная медстраховка, перед брендом компании.

В остальном, запросы соискателей отличаются, в зависимости от возраста и сферы деятельности.

«Для поколения пост-миллениалов (18-24 года) важны гибкий график и обучение за счет компании… Для более старшего поколения (45 лет и старше) не менее актуальными становятся гибкий график и работа из дома», — отмечают исследователи.

В опросе участвовали 3000 совершеннолетних жителей России из разных регионов.

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