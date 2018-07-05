Россиян сочли бесполезными трудоголиками

По итогам 2017 года россияне потратили в среднем 1980 часов на работу — это на шесть часов больше, чем в 2016 году. Об этом свидетельствует доклад Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), на который обратило внимание РБК. По числу потраченных на работу часов Россия заняла пятое место, однако по качеству работы россияне оказались на дне рейтинга, заняв девятое место с конца.

Самой работающей в мире страной оказалась Мексика, жители которой в среднем в год тратят на работу 2257 часов, на втором месте граждане Коста-Рики (2179 часов), третье место досталось Южной Корее, где жители в среднем тратят на работу в год около 2024 часов. На четвертом месте Греция (2018 часов). В топ-10 самых работающих стран мира также попали Чили, Польша, Израиль, Латвия и Португалия.

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Лидерство России в рейтинге самых работающих стран сменяется жутким отставанием в рейтинге «качества работы». Например, по субиндексу качества трудовых доходов, что равнозначно почасовому заработку в долларах, Россия занимает девятое место с конца. Россиянин в среднем получает 4,1 доллара в час, против 16,8 доллара в среднем в развитых странах. Более того, производительность труда у российских работников значительно отстает от значения этого показателя в развитых странах. Средний россиянин за час работы генерирует 23,7 доллара ВВП страны, что примерно в два раза меньше, чем в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Ранее о необходимости повышения производительности труда в России, а также о неисполнении поставленных целей по этому показателю российским правительством говорил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

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