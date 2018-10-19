Каждый десятый россиянин оценил себя как «выше среднего»

Только десять процентов россиян оценивают свое положение в обществе как «выше среднего», три процента — как «высокое», сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

К категории «середняков» себя отнесли 64 процента респондентов. «Ниже среднего» свой статус назвали 13 процентов людей, «низким» — всего семь процентов.

Социологи сравнили полученные цифры с данными за 1991 год и выяснили, что число ответивших «выше среднего» за 27 лет увеличилось в два раза, ответов «среднее» — на 15 процентов. Категории «ниже среднего» и «низкое» сократились на шесть и семь процентов соответственно. Количество людей с «высоким» статусом со временем не изменилось.

Чтобы достичь успеха, россиянам не хватает денег (так считают 40 процентов опрошенных), образования (15 процентов), амбиций и целеустремленности (14 процентов), связей и знакомств (12), квалификации (9). Каждый десятый считает, что ему нужно переехать в другую страну или город, чтобы преуспеть.

39 процентов опрошенных сказали, что повысить статус помогает образование, 33 процента — личные качества и способности. 27 процентов участников опроса верят, что успех зависит от целеустремленности, достатка (17 процентов), работы (15 процентов), здоровья (14), деловых качеств (12), семьи (11). Только один процент респондентов считают залогом успеха веру, а два процента — практический опыт.

Большинство граждан (68 процентов) полагают, что ради богатства не стоит жертвовать здоровьем и общением с близкими. В противоположном уверены 18 процентов респондентов. Девять процентов россиян не стремятся к обогащению.

Опрос проводился 16 октября по телефону среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

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