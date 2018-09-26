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Большинство россиян захотели переложить заботу о стариках на государство

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По мнению большинства россиян (62 процента), заботиться о пожилых людях должно в первую очередь государство, сообщили «Интерфаксу» в «Левада-центре».

Более всего ожиданий в данном отношении у респондентов старше 55 лет (67 процентов).

Меньше трети участников опроса полагают, что забота о стариках — это прерогатива родственников (28 процентов). Такого мнения чаще всего придерживаются молодые люди от 18 до 24 лет (38 процентов).

Передать заботу о пенсионерах частным медицинским учреждениям считают справедливым четыре процента россиян. Вдвое меньше тех, кто возлагают эту задачу на некоммерческие благотворительные организации.

Реже всего (менее одного процента) россияне видят необходимость передать помощь старикам в ведение религиозных организаций.

В ходе опроса исследователи также установили, что пожилые люди чаще остальных страдают от дефицита общения (25 процентов). Однако у тех из них, кто состоит в брачных отношениях или имеет рядом близкого человека, подобная проблема встречается вдвое реже (12 процентов).

Участие в исследовании приняли 1600 совершеннолетних жителей из 137 городских и сельских населенных пунктов в 48 регионах страны.

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