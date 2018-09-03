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Российские регионы сохранят льготы для пенсионеров

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Российские регионы решили сохранить существующие меры социальной поддержки для граждан предпенсионного возраста. Так, в Волгоградскую облдуму уже направлен законопроект, предусматривающий внесение соответствующих изменений в социальный кодекс региона, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе губернатора области в понедельник, 3 сентября.

В комитете социальной защиты населения Волгоградской области агентству пояснили, что подготовленные поправки позволят жителям региона старшего возраста пользоваться действующими льготами в полном объеме. «Так, мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины в возрасте 55 лет вне зависимости от получения статуса "пенсионер" сохранят право на возмещение расходов на оплату жилого помещения и отдельных видов коммунальных услуг, льготный проезд и адресное социальное пособие, а также на обеспечение слуховыми аппаратами и протезно-ортопедическими изделиями. При предоставлении льгот будут учитываться критерии адресности и нуждаемости», — рассказал представитель комитета соцзащиты.

С подобными инициативами уже выступили и другие регионы. Так, по данным ТАСС, соответствующий законопроект внес в Заксобрание региона губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, также готовится внесение поправок о сохранении льгот и во Владимирской области.

Сохранение льгот для людей старшего возраста поддержали и на внеочередном заседании фракции «Единой России» в Тамбовской областной, сообщает издание «Тамбовский курьер». Аналогичный законопроект внесли на обсуждение и депутаты фракции «Единая Россия» в Бурятии, пишет «Буряад унэн».

Ранее президент России Владимир Путин объявил о смягчении пенсионной реформы. В частности, власти намерены снизить возраст выхода на пенсию для женщин с 63 лет, как было в изначальном проекте, до 60 лет в новой версии. Также президент предложил гражданам, которые в ближайшие два года планировали выйти на пенсию, выйти на нее на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. Кроме того, глава государства впервые дал трактовку понятия предпенсионного возраста. «На переходный период предлагаю считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию», — заявил Путин.

Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о внесении изменений в пенсионное законодательство 14 июня. Реформа включала в себя повышение пенсионного возраста на восемь лет для женщин и на пять лет для мужчин. Документ уже прошел первое чтение в Госдуме.

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