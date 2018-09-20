Российские пенсионеры начали выживать с помощью просрочки

Красноярские пенсионеры начали ходить на рынок в торговый комплекс на проспекте имени Газеты «Красноярский Рабочий» (КрасТЭЦ) за просроченными продуктами, поскольку у них нет денег на покупки в магазинах, передает «360».

По информации телеканала, пожилым людям больше некуда идти за продуктами, и за день число покупателей просрочки достигает нескольких сотен людей. Цена йогурта и пакета молока «на тесто» — 10 рублей, горбуши — 75 рублей, упаковки сосисок — 70 рублей. Все продукты хранятся на улице.

«В войну крыс ели и ничего, выжили. Вот так Ленинград и выжил — на крысах, кошках и собаках. Подумайте, что может быть война», — заявила телеканалу продавщица.

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Проходящая мимо пенсионерка подтвердила, что она постоянная покупательница. «Смущает в магазине, дерут без всякой меры», — посетовала она. Пожилая женщина сообщила, что это ее единственная возможность прокормить себя при пенсии в 12 тысяч рублей. «Я попросила бы крупные супермаркеты каким-то образом организовать вот этот просроченный, но еще вполне съедобный товар для таких бедолаг, как я. А нас таких очень много. Мы не справляемся с этой жизнью», — заключила она.

В управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю телеканалу заявили, что подобная торговля не санкционирована, и ее нужно пресечь.

Ранее пенсионерам из Карелии прислали рабочих и бесплатно отремонтировали баню после того, как от безвыходности они заклеили дырявую крышу баннером с губернатором от «Единой России» Артуром Парфенчиковым.

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