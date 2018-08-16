Заклеившим крышу баннером с губернатором пенсионерам сделали ремонт

Пенсионерам, заклеившим дырявую крышу бани баннером с губернатором Карелии и членом партии «Единая Россия» Артуром Парфенчиковым, бесплатно прислали рабочих и отремонтировали постройку. Об этом сообщает портал «Черника».

Местное издание сообщило о необычной тенденции, появившейся в одном из поселков Пудожского района. Местные жители стали массово заклеивать баннерами обветшавшие постройки. В частности, журналистка опубликовала фотографию бани, на крыше которой красовался баннер с главой Карелии.

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В день публикации статьи в издание позвонил человек, который представился сотрудником выпускающей баннеры организации, и спросил, в каком населенном пункте использовали баннер с депутатом-единороссом. К поиску двора с изображением Парфенчикова подключили членов «Единой России». Выяснилось, что баня принадлежит пенсионерам, у которых нет средств для покупки кровельного железа. «Старикам единороссы железа не предложили, взамен крепкого баннера им привезли рубероид и дали бесплатно рабочих», — сообщает «Черника».

«С такой бы скоростью партия власти реагировала на нужды людей, как они искали эту крышу. Не надо было район указывать, пусть бы всю республику прошерстили, посмотрели, как люди живут и чем от бедности крыши кроют…» — возмутились местные жители.

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