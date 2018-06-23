Развеселившую фанатов из Хорватии дорожную яму заасфальтировали

Дорожники заасфальтировали яму в Нижнем Новгороде, в которой сфотографировались болельщики сборной Хорватии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на нижегородскую компанию «Теплоэнерго».

Отмечается, что работы завершили 22 июня к 13:00. «Несмотря на факт отсутствия утечек на сетях горячего водоснабжения в данном районе, провал был устранен незамедлительно, причина проседания грунта устанавливается», — говорится в сообщении.

Ранее 22 июня сообщалось, что болельщики сборной Хорватии после победы над командой Аргентины, гуляя по Нижнему Новгороду, наткнулись на дорожную яму. Хорваты залезли в нее и сделали фотографию, породившую новый мем.

21 июня сборная Хорватии одержала победу над командой Аргентины со счетом 3:0.

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