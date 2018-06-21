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Месси оказался в шаге от вылета с чемпионата мира

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Сборная Хорватии обыграла команду Аргентины в матче второго круга группового этапа чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в четверг, 21 июня, в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 3:0. На 52-й минуте полузащитник хорватов Анте Ребич вывел команду вперед. На 79-й минуте сборная Хорватии увеличила преимущество: мяч забил полузащитник Лука Модрич. На 90-й минуте отличился полузащитник Иван Ракитич.

Нападающий аргентинцев Лионель Месси второй матч подряд не забивает за сборную. В матче с исландцами 16 июня форвард не реализовал пенальти.

На данный момент у хорватов в активе 6 очков, у исландцев и аргентинцев — по одному, нигерийцы очков не набрали.

Таким образом, сборная Хорватии стала четвертым участником плей-офф чемпионата мира. До этого в следующую стадию турнира попали команды России, Уругвая и Франции.

Еще в одном матче группы D 22 июня сыграют сборные Нигерии и Исландии. Встреча пройдет в Волгограде и начнется в 18:00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 проходит в 11 городах России и продлится до 15 июля.

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