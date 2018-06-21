Определился третий участник плей-офф чемпионата мира

Сборная Франции обыграла команду Перу в матче второго круга группового этапа чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча состоялась в четверг, 21 июня, в Екатеринбурге и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 34-й минуте встречи забил нападающий французов Килиан Мбаппе.
Еще в одном матче группы С 21 июня сыграли вничью (1:1) сборные Дании и Австралии. На данный момент у французов в активе 6 очков, у датчан — 4, у австралийцев — одно, перуанцы очков не набрали.
Таким образом, сборная Франции стала третьей командой, вышедшей в плей-офф ЧМ. До этого выход в следующую стадию турнира обеспечили себе сборные России и Уругвая.
В первом матче группового этапа ЧМ сборная Франции обыграла команду Австралии. Встреча завершилась со счетом 2:1.
Чемпионат мира-2018 проходит в 11 городах России и продлится до 15 июля.