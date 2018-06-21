Видеоповтор спас сборную Австралии от поражения в матче с датчанами на ЧМ-2018

Сборные Дании и Австралии сыграли вничью в матче второго круга группового этапа чемпионата мира-2018. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в Самаре в четверг, 21 июня, и завершилась со счетом 1:1. На седьмой минуте отличился полузащитник датчан Кристиан Эрексен. На 38-й минуте Миле Единак реализовал одиннадцатиметровый, назначенный после использования системы видеопомощи арбитрам (VAR).

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Позднее 21 июня матч проведут другие представители квартета C — сборные Франции и Перу. Встреча пройдет в Екатеринбурге и начнется в 18:00 по московскому времени.

Чемпионат мира завершится 15 июля. Турнир проходит в 11 городах России.

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