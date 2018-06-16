На чемпионате мира назначен первый пенальти после видеоповтора

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн забил мяч в ворота команды Австралии в матче первого круга группового этапа чемпионата мира-2018.

На 56-й минуте защитник Джош Рисдон сбил в штрафной площади нападающего французов Гризманна. Судья Андрес Кунья обратился к системе видеопомощи арбитрам (VAR) и, посмотрев повтор эпизода, решил назначить 11-метровый. Его на 58-й минуте реализовал Гризманн. Этот 11-метровый стал первым на мировом первенстве в России пенальти, назначенным после начала использования системы видеоповторов нарушений.

15 июня нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду реализовал первый пенальти на ЧМ. На 3-й минуте встречи Роналду забил мяч в ворота команды Испании.

Другие команды группы С, Перу и Дания, встретятся 16 июня в Саранске. Матч начнется в 19:00 по московскому времени.

Чемпионат мира проходит на 12 стадионах в 11 городах России. Турнир продлится до 15 июля.

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