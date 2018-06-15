Роналду заработал пенальти на 3-й минуте и забил испанцам на чемпионате мира

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил мяч в ворота команды Испании в матче первого круга группового этапа чемпионата мира-2018. На 3-й минуте встречи Роналду заработал пенальти, он же его реализовал.

Этот одиннадцатиметровый стал первым на мировом первенстве в России. В настоящий момент идет первый тайм, счет 1:1. На 24-й минуте Диего Коста восстановил равенство.

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Ранее 15 июня сообщалось, что Роналду получил два года тюрьмы условно за уклонение от уплаты налогов. Кроме того, футболист заплатил штраф в размере 18,8 миллиона евро. Португальца обвиняли в создании бизнес-структуры, с помощью которой он скрывал неуплату налогов.

В другом матче игрового дня сборная Уругвая оказалась сильнее египтян (1:0). Соперники испанцев и португальцев по группе B — команды Ирана и Марокко также провели матч. Иранцы одержали победу с минимальным счетом благодаря автоголу нападающего марокканцев Азиза Бухаддуза.

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