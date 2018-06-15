Бывший капитан сборной Англии отказался платить за кетчуп в московском ресторане

Бывший капитан сборной Англии Терри Бутчер отказался платить за кетчуп в московском ресторане. Об этом сообщает Express.

Экс-футболист заказал картофель фри и салат. Позже Бутчер попросил принести ему кетчуп. Когда пришло время заплатить за ужин, он возмутился включением соуса в счет.

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«Принесли кетчуп. Я выпил колы, потом кофе, все было замечательно. Я отлично поел, правда, все очень понравилось. Но когда я получил чек, я спросил: "А это за что?" Они ответили, что за кетчуп. И я сказал: "Нет, нет и нет! Вы не можете брать с меня деньги за кетчуп". Официантка мне заявила: "Нет, можем", а потом позвала менеджера», — рассказал Бутчер.

По словам англичанина, кетчупа не было в меню, а значит, и в чеке быть не могло. Бутчер призвал соотечественников ехать в Россию со своим кетчупом, так как в местных ресторанах он стоит дорого: два-три фунта (от 166 до 250 рублей) за порцию. Сам он за соус так и не заплатил: руководство ресторана пошло Бутчеру навстречу.

Сборная Англии начнет свое выступление на чемпионате мира со встречи с Тунисом 18 июня в Волгограде. Также англичане на групповом этапе сыграют с командами Панамы и Бельгии.

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