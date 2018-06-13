Британские футболисты отказались от русского каравая

Сборная Англии прилетела в Санкт-Петербург для участия в чемпионате мира по футболу и провела первую тренировку на базе в Зеленогорске. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, администрация Курортного района подарила главному тренеру команды Гарету Саутгейту и нападающему Харри Кейну самовар и каравай. Однако англичане отказались пробовать угощение.

10 июня на мундиаль прилетела национальная команда Португалии. Им также предложили попробовать каравай. Португальцы не отказались от хлеба с солью, однако традиция вызвала смех у нападающего Криштиану Роналду.

В начале марта газета The Sun сообщала, что британские футболисты привезут на чемпионат мира в Россию своих поваров и ряд продуктов, такие как кексы, запеченные бобы, томатный соус, шоколад, горчица и чай. В материале отмечалось, что сборная Англии опасается отравлений на первенстве.

Чемпионат мира стартует 14 июня. Британская сборная сыграет в одной группе с национальными командами Туниса, Панамы и Бельгии.

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