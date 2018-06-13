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Сборную Англии поселили в отель с видом на пепелище

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Футболистов сборной Англии разместили в отеле, окна которого выходят на сгоревший дом. Об этом в своем Twitter сообщает корреспондент «Спорт-Экспресс» Георгий Чернов.

«Ничем не затянутый, не скрытый, не закрашенный. Можно подойти к сооружению и запечатлеть его для первой полосы, тем более что это здание видно прямо из окон сборной», — написал Чернов.

Одним из требований сборной Англии на чемпионате мира было размещение в отеле, огороженном шестиметровым забором, однако это условие не было выполнено. Еще одним недостатком базы англичан является близость к железной дороге: на территории отеля хорошо слышен шум проезжающих поездов.

База сборной Англии находится в поселке Репино в окрестностях Санкт-Петербурга, тренироваться футболисты будут на стадионе «Спартак» в Зеленогорске.

Англичане прибыли в Россию 12 июня. В рамках группового этапа чемпионата мира по футболу сборная сыграет с командами Бельгии, Туниса и Панамы.

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