Датскому футболисту скинулись на частный самолет ради новорожденной дочери

Игрок сборной России Георгий Нуров и игрок сборной Дании Йонас Кнудсен в матче чемпионата Европы по футболу 2015

Игроки сборной Дании оплатили защитнику Йонасу Кнудсену (Jonas Knudsen) поездку на частном самолете, чтобы он смог увидеться с женой и новорожденной дочкой. Об этом сообщает BBC News.

Жена 25-летнего футболиста родила девочку на несколько недель раньше положенного срока, в то время, пока футболист находился в России на чемпионате мира.

Датский футбольный союз (DBU) объявил, что не планирует отправлять защитника в Данию из-за рождения дочери. Тогда команда решила оплатить частный рейс товарищу для поездки домой.

Вратарь сборной датчан Каспер Шмейхель (Kasper Schmeichel) рассказал, что команда хотела проявить гуманность по отношению к товарищу. «В нашей команде очень много отцов. Как отец я могу представить, насколько тяжело было Йонасу получить сообщение [о рождении дочери] и не присутствовать рядом с семьей», — сказал он.

Кнудсен вернулся в Россию в понедельник,18 июня, после встречи с женой и новорожденной дочкой.

Теперь датчане готовятся к следующему матчу, который пройдет в Самаре 21 июня со сборной Австралии. В субботу, 16 июня, сборная Дании обыграла Перу со счетом 1:0 в группе С.

Кнудсен — воспитанник датского клуба «Эсбьерг», в 2014 году он дебютировал в составе сборной Дании. Летом 2015-го датский защитник перешел в английский клуб «Ипсвич Таун».

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