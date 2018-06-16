Сборная Перу проиграла датчанам в Саранске

Сборная Перу проиграла команде Дании в матче первого круга группового этапа чемпионата мира-2018. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Соперники, представляющие квартет C, встречались в субботу, 16 июня, в Саранске. На трибунах стадиона «Мордовия Арена» присутствовали более 40 тысяч болельщиков. Датчане победили с минимальным счетом 1:0. Единственный мяч на 59-й минуте забил Юссуф Поульсен. В добавленное к первому тайму время перуанцы не реализовали одиннадцатиметровый — Кристиан Куэва пробил выше ворот.

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Ранее 16 июня другие команды, выступающие в группе C, — Франция и Австралия играли между собой. Матч завершился победой французов (2:1). У трехцветных отличились Антуан Гризманн и Поль Погба, в составе австралийцев голом отметился Майл Единак.

Французы и датчане имеют в активе по три очка и занимают первое и второе место в таблице группы соотвественно. Австралийцы и перуанцы очков не набрали.

В заключительном матче игрового дня встретятся сборные Хорватии и Нигерии. Матч пройдет в Калининграде и начнется в 22:00 по московскому времени.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России и продлится до 15 июля.

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