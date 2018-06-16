Месси не забил пенальти и оставил Аргентину без победы в первом матче на ЧМ

Сборная Аргентины сыграла вничью с командой Исландии в матче первого круга группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в субботу, 16 июня, на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счетом 1:1. На 19-й минуте аргентинцы вышли вперед после точного удара Серхио Агуэро. Исландцы восстановили равенство через четыре минуты — отличился Альфред Финнбогасон.

На 64-й минуте Лионель Месси не забил пенальти. Голкипер исладнцев Ханнес Халлдорсон отразил удар аргентинского нападающего.

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Аргентинцы и исландцы выступают в группе D. Другие представители группы — сборные Нигерии и Хорватии — встретятся 16 июня. Матч пройдет в Калининграде и начнется в 22:00 по московскому времени. В другом поединке игрового дня сойдутся команды Перу и Дании.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России. Турнир продлится до 15 июля.

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