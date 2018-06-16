Видеоповторы помогли Франции обыграть австралийцев

Сборная Франции обыграла команду Австралии в матче первого круга группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в субботу, 16 июня, в Казани и завершилась со счетом 2:1 в пользу французов. На 58-й минуте нападающий сборной Франции Антуан Гризманн забил пенальти, назначенный после просмотра судьей видеоповтора. На 62-й минуте австралийцы сравняли счет: 11-метровый реализовал полузащитник Майл Единак. Вперед французов на 80-й минуте вывел полузащитник Поль Погба после видеофиксации гола.

После первого матча у Франции в активе три очка, у Австралии — ноль. Еще две команды группы С, Перу и Дания, встретятся 16 июня в Саранске. Матч начнется в 19:00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу в России продлится до 15 июля. Мундиаль принимают 12 стадионов в 11 городах страны.

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