Появился видеообзор разгромной победы россиян над датчанами на МЧМ по хоккею

Появилось видео с лучшими моментами матча молодежного чемпионата мира между Россией и Данией. Ролик опубликован в Twitter Международной федерации хоккея.

Материалы по теме Без капризов Молодежная сборная России вышла в полуфинал ЧМ благодаря дублю Кирилла Капризова

Встреча состоялась 2 января в «Эйр Канада — Центре» в Торонто и завершилась победой россиян со счетом 4:0. На 9-й минуте Александр Полунин вывел сборную России вперед, на 20-й минуте отличился Кирилл Капризов, на 48-й минуте Павел Карнаухов довел преимущество до значительного. На 56-й минуте Капризов оформил дубль и установил окончательный счет.

Россияне вышли в полуфинал турнира, где 4 января сыграют с командой США. В другом полуфинале встретятся команды Канады и Швеции.