Спорт
 
Хотите видеть только хорошие новости?

Молодежная сборная России вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

Перейти в «Мою Ленту»

Молодежная сборная России по хоккею обыграла датчан в четвертьфинале чемпионата мира и вышла в полуфинал турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась 2 января в Торонто и завершилась победой россиян — 4:0. На 9-й минуте Александр Полунин вывел сборную России вперед, на 20-й минуте отличился Кирилл Капризов, на 48-й минуте Павел Карнаухов довел преимущество до значительного. На 56-й минуте Капризов оформил дубль и установил окончательный счет.

В полуфинале турнира подопечные Валерия Брагина встретятся в победителем пары США — Швейцария. Матч этих команд начнется 3 января в 1:30 мск.

Молодежный чемпионат мира по хоккею проходит в Монреале и Торонто, Канада, с 26 декабря по 5 января.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Опубликовано видео лучших моментов матча Россия — Словакия на МЧМ по хоккею
Молодежная сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею
Молодежная сборная России уступила США на ЧМ по хоккею
Последние новости
Молодежная сборная России вышла в полуфинал ЧМ по хоккею
В Германии арестовали готовившего теракт на заминированных грузовиках мигранта
В SpaceX сообщили дату первого после аварии запуска Falcon 9
Кадыров объявил результаты своего медосмотра
Евкуров назвал причину убийства журналиста в Ингушетии
Унесший 35 жизней взрыв в Багдаде попал на видео
У Трампа заявили о неубедительности доказательств влияния России на выборы в США
Другие материалы рубрики
13:23 1 января 2017

Календарь болельщика. 2017 год. Часть 1

Самые значимые спортивные события наступившего года
19:50 2 января 2017

Этап Кубка мира по сноуборду в Казани отменен

07:08 27 декабря 2016

Нападающий «Лестера» Варди надел маску со своим изображением в знак протеста

16:02 2 января 2017

СМИ анонсировали лишение Легкова и Вылегжанина медалей ОИ-2014

11:56 31 декабря 2016
Ронда Роузи (слева)

«Забудьте о Ронде Роузи»

Как бразильянка Аманда Нуньес уничтожила экс-чемпионку UFC
12:04 26 декабря 2016

Канадский тренер заметил сокращение числа талантливых хоккеистов в России

18:04 2 января 2017

Член МОК назвал ошибкой допуск россиян на ОИ-2016

13:13 2 января 2017

Футболист «Зенита» извинился перед «Ювентусом» за переход в китайский клуб

13:11 2 января 2017

Календарь болельщика. 2017 год. Часть 2

Самые значимые спортивные события наступившего года
23:05 24 декабря 2016

Китайский клуб предложил 25 миллионов евро за футболиста «Зенита»

14:33 2 января 2017

Перенесший восемь операций за 10 дней 18-летний футболист завершил карьеру

10:45 2 января 2017

Менеджер по экипировке клуба НХЛ сыграл в официальном матче команды

Россия
Выше, строже, дороже!
Как изменится жизнь россиян в 2017 году
Слава рабочим!
Почему законодатели покушаются на выходные дни — народные и депутатские
Елка на потолке
Как отмечают Новый год в космосе
Появилось видео с места гибели попавшего под электричку мужчины в Подмосковье
Кадыров объявил результаты своего медосмотра
Празднование дня рождения Бандеры назвали фактором разрушения Украины
Заявившего о бомбе пассажира задержали в Шереметьево
Все материалы
Мир
Медики эвакуируют раненых после теракта в СтамбулеСанта убивающий
Что на данный момент известно о теракте в Стамбуле
Посольство России в СШАОставить нельзя выслать
Как и почему дипломатов принудительно отправляют на родину
В Германии арестовали готовившего теракт на заминированных грузовиках мигранта
Унесший 35 жизней взрыв в Багдаде попал на видео
Суд в Чехии отказался признать преступлением бросание яиц в президента
У Трампа заявили о неубедительности доказательств влияния России на выборы в США
Полсотни зеков погибли во время тюремного бунта в Бразилии
Все материалы
Бывший СССР
Карабахские военные на первой линии обороны армии обороны Нагорного Карабаха Назад в будущее
Какие события ожидаются в странах бывшего СССР в 2017 году
Ляшко накормил киевских бомжей
Нил УшаковПедальный зачет
Какими курьезами отметился 2016 год на просторах бывшего СССР
Названа возможная причина обрушения дома в Казахстане
Число погибших от обрушения дома в Казахстане выросло до девяти
Часть многоэтажного дома обрушилась в Казахстане
Численность шествия в годовщину рождения Бандеры оценили в тысячу человек
Все материалы
Финансы
A woman pays for her groceries at the Tagansky supermarket in Moscow on Dec. 19, 1990 as a man waits behind her holding a load of bread. Food is more plentiful at farmers’ markets than at state-run stores such as this, but prices are much higher.До основанья, а затем...
25 лет назад началась «шоковая терапия» — реформы команды Ельцина — Гайдара
«Болтанка около нуля»
Что будет с доходами россиян в 2017 году
Курс биткоина превысил 1000 долларов впервые с 2013 года
В России повысились акцизы на алкоголь
Добыча нефти в России достигла рекорда
ГУМ, 1992 год«Гайдар здесь ни при чем»
Как Россию готовили к «шоковой терапии»
Деятельность коллекторов в России ограничили
Все материалы
Бизнес
Сложный високосный
Каким стал 2016 год для бизнеса в России
«Газпром» прокачал рекордный суточный объем газа по «Северному потоку»
«Аэрофлот» выполнил первый прямой рейс по маршруту Сочи — Симферополь — Сочи
Лондонский суд отказался экстрадировать бывшего гендиректора «Тольяттиазота»
ФАС возбудила новые дела в отношении Lenovo и Superwave Group
Пол Маккартни спел на новогодней вечеринке Абрамовича
Медведев подписал постановление о поддержке авиации
Все материалы
Силовые структуры
Заграничные метаморфозы калашникова
Во что капиталисты превращали советский автомат
Пьянки, go home
Печальные последствия корпоративных посиделок в канун Нового года
Разминирование Алеппо
Как российские военные инженеры чистят город от мин и невзорвавшихся боеприпасов
Бронемашину «Тайфун-К» заметили в Сирии
Евкуров назвал причину убийства журналиста в Ингушетии
Умер маршал артиллерии Михалкин
Российский майор найден мертвым в Ереване
Все материалы
Наука и техника
Григорий РаспутинНечистая рать
С какими оккультистами и чернокнижниками общался Николай II до прихода Распутина
Трезвые мечты
Главные игры 2017 года по версии «Ленты.ру»
На одной волне
Самые главные научные открытия 2016 года по версии «Ленты.ру»
К Земле приблизятся две кометы
В SpaceX сообщили дату первого после аварии запуска Falcon 9
iPhone 7 PlusВзрывы и огрызки
Лучшие смартфоны 2016 года по версии «Ленты.ру»
Ученые предсказали разрушение российских городов
Все материалы
Спорт
Без капризов
Молодежная сборная России вышла в полуфинал ЧМ благодаря дублю Кирилла Капризова
Календарь болельщика. 2017 год. Часть 1
Самые значимые спортивные события наступившего года
Календарь болельщика. 2017 год. Часть 2
Самые значимые спортивные события наступившего года
Этап Кубка мира по сноуборду в Казани отменен
Молодежная сборная России вышла в полуфинал ЧМ по хоккею
СМИ анонсировали лишение Легкова и Вылегжанина медалей ОИ-2014
Член МОК назвал ошибкой допуск россиян на ОИ-2016
Все материалы
Культура
Что смотреть в 2017-м
Самые интересные кинопремьеры нового года
Проделана большая работа
«Викинг» скроен по известной формуле «кровь + секс + Библия»
Грибной вождь
Кино каникул с Денисом Рузаевым: от «Викинга» до «Кредо убийцы»
«Викинг» собрал рекордную сумму в первый день года
Умер создатель диснеевского олененка Бэмби
Самые ожидаемые альбомы 2017-го
10 релизов, которые сделают новый год еще лучше
Умер первый менеджер The Beatles
Все материалы
Интернет и СМИ
Лабутены есть, а денег нет
Шутки Путина, Галустян в роли Кадырова и другие вирусные ролики 2016 года
ЦРУ и тараканы
Навальный против Киселева и «Ревизорро» против всех — главные медиаскандалы-2016
Устаревшие гаджеты лишатся WhatsApp
Посольство России отреагировало на действия Обамы изображением хромого утенка
WP сообщила об атаке «российских хакеров» на американские электросети
Ни разу не смешно
Что стоит за самыми драматичными снимками 2016 года
Калининградским чиновникам запретили использовать «Яндекс.Почту», Skype и Gmail
Все материалы
Ценности
«Письмо пером снижает риск болезни Альцгеймера»
Джузеппе Акила: человек, выпустивший самую дорогую ручку в мире
Рождественский романс
Какие весенние подарки можно дарить на зимний праздник
Да пошли они все!
Дарить часы — это больше не плохая примета
Вивьен Вествуд обшила артистов Венского оркестра
Россиянкам показали новогодний триллер
Дизайнер Марк Джейкобс снял трансвеститов в новогоднем видео
Мэрайя Кэри представила косметику для M.A.C
Все материалы
Путешествия
Пульке — пить
Как напиток из сока агавы вытесняет из Мексики пиво
Гламурная глубинка
Красивые и вкусные выходные в зимнем Плесе
Елки-палки
Как выглядит главный символ Нового года в разных уголках мира
Теракт в Стамбуле назвали ударом по туристической привлекательности Турции
Boeing-777 «Японских авиалиний» совершил экстренную посадку в Красноярске
Работа крымского аэропорта существенно осложнилась из-за непогоды
Названо самое страшное место в мире
Все материалы
Из жизни
Загадай желание
Пользователи Instagram рассказали о сбывшихся в 2016 году мечтах
Новогодние лайки
Самые популярные фотографии Instagram за декабрь
Лось пробежался наперегонки с машиной в Монтане
Любовь и другие неприятности
Самые громкие свадьбы и разводы 2016 года
Британский пилот «нарисовал» в небе поздравление с Новым годом
Неизвестный переделал надпись Hollywood «в честь» марихуаны
Индонезиец отметил свой 146-й день рождения
Все материалы
Сорок огненных лет
Отмечаем юбилей прародителя всех «хот-хэтчей» в компании первого VW Golf GTI и GTI Clubsport
«Тесла» решила выйти на российский рынок
«Гелик» против «Брабуса»
Дед Мороз, гонки, салют, дрифт и много чего еще
Концепт нового Infiniti QX50 получил систему автономного управления
Две «Мазды» на самой опасной дороге на Земле
Мы взяли одну классическую машину, одну будущую классику и отправились на остров Мэн
«Форд» дал советы по зимнему вождению
Путеводитель по «Дакару» 2017 года
Когда смотреть и за кого болеть на главном ралли-рейде года
Все материалы
Этот номер пройдет
Как выглядят самые безумные гостиницы России и зарубежья
Австралиец пожертвовал домом за шесть миллионов долларов ради Porsche
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
От роддома до могилы
Тайны фамильных особняков, в которых живут поколения фермеров и журналистов
Но есть и хорошие новости
Рынок недвижимости шокирует россиян
В США арендатор вынесла из квартиры украшения и вибраторы на 40 тысяч долларов
Все материалы