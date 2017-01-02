Молодежная сборная России вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

Молодежная сборная России по хоккею обыграла датчан в четвертьфинале чемпионата мира и вышла в полуфинал турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Материалы по теме Без капризов Молодежная сборная России вышла в полуфинал ЧМ благодаря дублю Кирилла Капризова

Встреча состоялась 2 января в Торонто и завершилась победой россиян — 4:0. На 9-й минуте Александр Полунин вывел сборную России вперед, на 20-й минуте отличился Кирилл Капризов, на 48-й минуте Павел Карнаухов довел преимущество до значительного. На 56-й минуте Капризов оформил дубль и установил окончательный счет.

В полуфинале турнира подопечные Валерия Брагина встретятся в победителем пары США — Швейцария. Матч этих команд начнется 3 января в 1:30 мск.

Молодежный чемпионат мира по хоккею проходит в Монреале и Торонто, Канада, с 26 декабря по 5 января.