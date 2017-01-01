Молодежная сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею

Молодежная сборная России обыграла команду Словакии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею и вышла в четвертьфинал турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в ночь на 1 января в Торонто и завершилась победой россиян — 2:0. На 30-й минуте отличился Денис Гурьянов, на 50-й окончательный счет установил Яков Тренин. Голкипер сборной России Илья Самсонов отразил 15 бросков и впервые на турнире сыграл матч на ноль.

Сборная России с 6 очками завершила этап на 3-м месте группы B и в четвертьфинале встретится с командой Дании, ставшей 2-й в группе A. Встреча состоится в ночь на 3 января и начнется в 1:30 мск.

В случае успеха россияне сыграют в полуфинале с победителем другого четвертьфинала США — Швейцария. В других четвертьфиналах сборная Канады встретится с чехами, а шведы поборются за выход в следующий этап со словаками.