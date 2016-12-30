Спорт
 
Хотите видеть только хорошие новости?

Появилось видео лучших моментов матча Россия — США на молодежном ЧМ по хоккею

Перейти в «Мою Ленту»
Видео: IIHF WJC / Twitter

Появилось видео с лучшими моментами матча молодежного чемпионата мира между Россией и США. Ролик опубликован в Twitter Международной федерации хоккея (IIHF).

Встреча, которая прошла в «Эйр Канада — Центре» в Торонто в ночь на пятницу, 30 декабря, завершилась со счетом 3:2 в пользу американцев. У США голами отметились Клейтон Келлер (на пятой минуте), Колин Уайт (25) и Трой Терри (32). В составе российской сборной шайбы забросили Кирилл Ураков (12) и Кирилл Капризов (38).

В стартовом матче первенства сборная России уступила канадцам со счетом 3:5, 27 декабря подопечные Валерия Брагина разгромили сборную Латвии — 9:1.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Молодежная сборная России уступила США на ЧМ по хоккею
Молодежная сборная России разгромила Латвию на ЧМ по хоккею
Россияне уступили канадцам в стартовом матче молодежного ЧМ по хоккею
Последние новости
Выдворяемые из США дипломаты столкнулись с трудностями при покупке билетов
Появилось видео лучших моментов матча Россия — США на молодежном ЧМ по хоккею
Украинцам пообещали снижение цены на газ в случае победы в суде над «Газпромом»
СМИ узнали о криминальном прошлом задержанных за нападение на росгвардейцев
Собиравшийся на матч Овечкин перелез через собственный забор
Американские сенаторы анонсировали расширение санкций против России
Посольство России отреагировало на действия Обамы изображением хромого утенка
Другие материалы рубрики
14:37 20 декабря 2016
Гандболистки сборной России

Назло Макларену

Главные победы российских спортсменов в уходящем году
08:19 Сегодня

Собиравшийся на матч Овечкин перелез через собственный забор

01:48 Сегодня

Китайский клуб предложил за Роналду 300 миллионов евро

12:00 22 декабря 2016

Переговоры о трансфере самого дорогого игрока «Зенита» в «Ювентус» зашли в тупик

15:51 28 декабря 2016

Трудности перевода

В чем на самом деле призналась и.о. главы РУСАДА
02:21 Сегодня

Молодежная сборная России уступила США на ЧМ по хоккею

22:22 29 декабря 2016

Тысячи сербских фанатов исполнили песню в память о жертвах катастрофы Ту-154

17:32 21 декабря 2016

Латвийский скелетонист поведал о реакции российских коллег на перенос ЧМ из Сочи

00:37 28 декабря 2016

Снять паутину

Лучшие голы 2016 года
23:54 29 декабря 2016

Россиянин Панарин подписал самый крупный двухлетний контракт в истории НХЛ

20:32 29 декабря 2016

Российская шахматистка Костенюк вышла в лидеры ЧМ по блицу среди женщин

18:32 21 декабря 2016

Американским тренерам запретили работать с пловчихой Ефимовой

Россия
Похороны Андрея Карлова Родина слышит, родина знает
Прохоренко, Нурбагандов, Карлов: те, о ком будут помнить
«Хотел велосипед, а мне не покупали»
Что российские политики просили у Деда Мороза в детстве и сейчас
Тревожные праздники
Кто и почему рискует впасть в депрессию на новогодних каникулах
Песков пообещал адекватный ответ на новые санкции США
Захарова анонсировала контрмеры в ответ на санкции США
В МИД России назвали санкции США контрпродуктивными
Косачев назвал действия Белого дома агонией политических трупов
Все материалы
Мир
Барак ОбамаПодарок от Обамы
В канун Нового года США ввели против России новые санкции и выслали дипломатов
Те, кто ушли
«Лента.ру» вспоминает известных людей, скончавшихся в 2016 году
Бунташный год
2016-й: мировой порядок под ударом
Выдворяемые из США дипломаты столкнулись с трудностями при покупке билетов
Американские сенаторы анонсировали расширение санкций против России
Черная магия Черного континента
Кто и зачем в Африке практикует ритуальные убийства детей и альбиносов
Фанаты Дональда Трампа во время подсчета голосовЧетвертая индустриальная революция и кризис либерализма
Зарубежные эксперты о главных международных итогах 2016 года
Все материалы
Бывший СССР
Нил УшаковПедальный зачет
Какими курьезами отметился 2016 год на просторах бывшего СССР
Военным разрешили сбивать нарушившие границу Украины самолеты
Владимир Путин на церемонии возложения венка Исламу КаримовуПрощай, эпоха
Самые значимые события 2016 года в бывшем СССР
В Харькове бывший преподаватель академии МВД попытался ограбить банк
Савченко пообещала встретиться с Захарченко и Плотницким в Киеве
Украинский депутат отобрал у детей игровую площадку после проигранных выборов
Киев ввел санкции против избранных в Крыму депутатов Госдумы
Все материалы
Финансы
«Мы вспомним, что такое середина девяностых»
Андрей Мовчан о близком и далеком будущем экономики России
В ожидании шока
Почему в России опять заговорили о девальвации
Сбербанк спишет долги погибших в катастрофе Ту-154
Рублю напророчили укрепление в год Петуха
Набиуллина пообещала приподнять экономику на процент
Китай потратит полтриллиона долларов на скоростные железные дороги
Правительство потратит 1,6 триллиона рублей на регионы
Все материалы
Бизнес
Сложный високосный
Каким стал 2016 год для бизнеса в России
Украинцам пообещали снижение цены на газ в случае победы в суде над «Газпромом»
«МегаФон» предложил четыре решения для оптимизации бизнес-процессов в новом году
«Газпром» построил участок «Силы Сибири» протяженностью 445 километров
Росстат выявил разницу в зарплатах мужчин и женщин
В «Ростех» пришли танки
В России может быть создана Объединенная бронетанковая корпорация
Жизнь взаймы
Десять лет ВЭБа в качестве госкорпорации развития
Все материалы
Силовые структуры
Вертолет MH-53 Sea Stallion садится на десантный корабль Wasp. Учения морской пехоты США в феврале 2012 года у побережья Северной Каролины.Горшки на коммунальной кухне
С чем придется иметь дело российским военным при администрации Трампа
Здравствуй, Дедушка Мороз!
Оперативные съемки воров и грабителей в новогодних костюмах
Кто виноват?
Что узнало следствие о причинах падения Ту-154
СМИ узнали о планах Индонезии отказаться от закупок украинских БТР
СМИ узнали о криминальном прошлом задержанных за нападение на росгвардейцев
В перестрелке в Дагестане ликвидировали двух боевиков
Возбуждено уголовное дело по факту расстрела бойцов Росгвардии
Все материалы
Наука и техника
На одной волне
Самые главные научные открытия 2016 года по версии «Ленты.ру»
Григорий РаспутинНечистая рать
С какими оккультистами и чернокнижниками общался Николай II до прихода Распутина
iPhone 7 PlusВзрывы и огрызки
Лучшие смартфоны 2016 года по версии «Ленты.ру»
Найдена биологическая причина малоподвижного образа жизни
Названа главная проблема мировой науки
Эффективный препарат от рака оказался смертельно опасным
2016 год продлится на секунду дольше
Все материалы
Спорт
Красота спасет спорт
Самые симпатичные спортсменки, побеждавшие в 2016 году
Собиравшийся на матч Овечкин перелез через собственный забор
Появилось видео лучших моментов матча Россия — США на молодежном ЧМ по хоккею
Китайский клуб предложил за Роналду 300 миллионов евро
Молодежная сборная России уступила США на ЧМ по хоккею
Тысячи сербских фанатов исполнили песню в память о жертвах катастрофы Ту-154
Россиянин Панарин подписал самый крупный двухлетний контракт в истории НХЛ
Все материалы
Культура
Изображая жертву
30 главных книг 2016 года
РианнаЛучшие альбомы 2016-го
Самые интересные релизы уходящего года
Опубликован список самых дорогостоящих кинопровалов в 2016 году
В США фанаты «Звездных войн» зажгли световые мечи в память о Кэрри Фишер
Шансонье Александра Новикова отпустили из-под домашнего ареста
За шансонье Новикова поручился глава ВТБ
Поклонники Кэрри Фишер посвятили актрисе звезду на Аллее славы
Все материалы
Интернет и СМИ
Искусство войны
Как вооруженный повстанец встал в один ряд с Леонардо Ди Каприо
Ни разу не смешно
Что стоит за самыми драматичными снимками 2016 года
Павел ДуровПолитика и прокрастинация
Что почитать, если вам никто не пишет
Посольство России отреагировало на действия Обамы изображением хромого утенка
Казахстанский депутат развлекся смешными роликами на заседании Мажилиса
Джефф Монсон показал «читающего рэп» об итогах года Лаврова
Американец собрал деньги на спасение актрисы от «проклятья 2016 года»
Все материалы
Ценности
Подали горячее
Как изменится модный мир, когда закончится зима
Вивьен Вествуд обшила артистов Венского оркестра
Мэрайя Кэри представила косметику для M.A.C
Дизайнер Марк Джейкобс снял трансвеститов в новогоднем видео
Модель Белла Хадид показала свою первую коллекцию одежды
Все в этом будем
Что станет модным в 2017 году, а что уйдет в прошлое
«Пирожковая могла бы быть более прибыльным бизнесом»
Дизайнер Евгения Линович о том, как продавать одежду за границей
Все материалы
Путешествия
Кумыс и лосиные губы
Вкусные правила и исключения современной якутской кухни
Климатическая миграция
Куда уехать на зимовку из России
Гламурная глубинка
Красивые и вкусные выходные в зимнем Плесе
В Якутске совершил вынужденную посадку пассажирский самолет
«Аэроэкспресс» отложил запуск двухэтажных поездов
Определено самое дешевое туристическое направление 2017 года
Российского туриста Долгова задержали в Таиланде за попытку взрыва банкомата
Все материалы
Из жизни
Длинноногая элита
15 самых популярных манекенщиц 2016 года
Новогодние лайки
Самые популярные фотографии Instagram за декабрь
Голодные игры
Зачем японки берут оружие и уходят в лес
Шустрый котенок испортил рождественский сюрприз для юной американки
Гигантская панда напала на китайского ученого
Канадец ударил напавшую на его собаку пуму по морде
У гражданина Эстонии ворона украла паспорт на российском КПП
Все материалы
Две «Мазды» на самой опасной дороге на Земле
Мы взяли одну классическую машину, одну будущую классику и отправились на остров Мэн
«Теслы» наездили по всему миру 5,6 миллиарда километров
2240 лошадиных сил и 40 миллионов рублей: финал «Битвы года»
Супертест: VW Golf GTI, Porsche Boxster и 911, BMW M3 и Corvette Z06
«Мустанги» попали в Книгу Гиннесса за самый крупный рисунок шинами
Олени, оливье и тачки
Новогодний тест: сколько «БЕЛАЗов» влезет в сани Деда Мороза и другие вопросы
На продажу выставлен «шестисотый» Mercedes-Benz Путина
Догони меня
Гонка в казанском аэропорту, охота за танком и другие полицейские погони
Все материалы
Этот номер пройдет
Как выглядят самые безумные гостиницы России и зарубежья
Австралиец пожертвовал домом за шесть миллионов долларов ради Porsche
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
От роддома до могилы
Тайны фамильных особняков, в которых живут поколения фермеров и журналистов
Но есть и хорошие новости
Рынок недвижимости шокирует россиян
В США арендатор вынесла из квартиры украшения и вибраторы на 40 тысяч долларов
Все материалы