Появилось видео лучших моментов матча Россия — США на молодежном ЧМ по хоккею

Видео: IIHF WJC / Twitter

Появилось видео с лучшими моментами матча молодежного чемпионата мира между Россией и США. Ролик опубликован в Twitter Международной федерации хоккея (IIHF).

Встреча, которая прошла в «Эйр Канада — Центре» в Торонто в ночь на пятницу, 30 декабря, завершилась со счетом 3:2 в пользу американцев. У США голами отметились Клейтон Келлер (на пятой минуте), Колин Уайт (25) и Трой Терри (32). В составе российской сборной шайбы забросили Кирилл Ураков (12) и Кирилл Капризов (38).

В стартовом матче первенства сборная России уступила канадцам со счетом 3:5, 27 декабря подопечные Валерия Брагина разгромили сборную Латвии — 9:1.