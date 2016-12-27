Россияне уступили канадцам в стартовом матче молодежного ЧМ по хоккею

Молодежная сборная России по хоккею уступила Канаде в стартовом матче чемпионата мира, который прошел в Торонто. Об этом сообщает во вторник, 27 декабря, «Р-Спорт».

Встреча, состоявшаяся 26 декабря, завершилась со счетом 5:3 (1:1, 2:0, 2:2) в пользу хозяев. У канадцев шайбы забросили Тайсон Йост (4 минута), Дилан Стром (34, 50), Николя Руа (38) и Мэтью Барзал (44). У россиян отметились Михаил Сергачев (10), Кирилл Капризов (46) и Егор Рыков (51).

Российская команда вышла на матч в траурных повязках в память о жертвах крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ в Сочи.

В следующем матче подопечные Валерия Брагина встретятся с командой Латвии, а канадцы сыграют со словаками.

Материалы по теме Валера, верим! Сможет ли Брагин вновь привести молодежную сборную России к золоту ЧМ

Ранее бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев назвал канадскую команду фаворитом на молодежном чемпионате мира. При этом он посетовал на то, что россияне встречаются с ними в стартовом матче.

Молодежный чемпионат мира пройдет в Монреале и Торонто с 26 декабря по 5 января.