Бывший главный тренер сборной России назвал фаворита молодежного ЧМ по хоккею

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев считает сборную Канады фаворитом на молодежном чемпионате мира. Об этом эксперт заявил корреспонденту «Ленты.ру».

«Канадцы — всегда фавориты, я думаю, что сборная России в этой же когорте, также как американцы, шведы и финны. Молодежный чемпионат мира — смотр сильнейших игроков подрастающего поколения. Каждая из команд хочет показать уровень хоккея в своей стране», — рассказал Плющев.

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Также он посетовал на то, что сборная России в первом матче на турнире встретится с канадцами. «То, что мы открываем турнир матчем с канадцами — не очень хорошо, но выбирать не приходится. Бороться нужно и можно с любым соперником, в том числе и с хозяевами турнира», — отметил эксперт.

Молодежный чемпионат мира пройдет в Монреале и Торонто с 26 декабря по 5 января. Команда Валерия Брагина свой первый матч проведет в ночь на вторник, 27 декабря, против Канады. Начало в 04:00 по Москве.