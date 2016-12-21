Потанин избран председателем попечительского совета фонда НХЛ

Президент «Норникеля» Владимир Потанин избран председателем Попечительского совета Фонда развития любительского хоккея Ночная Хоккейная Лига (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В новой должности Потанин, сам участвующий в матчах НХЛ, будет контролировать специально созданную целевую программу поддержки ветеранов российского хоккея, а также другие ключевые проекты, направленные на развитие хоккея в РФ как массового вида спорта. Отмечается, что программы будут осуществляться, в том числе, при поддержке компании «Норникель».

Попечительский совет является надзорным органом, который осуществляет контроль за деятельностью НХЛ. В состав органа также вошли член Совета директоров ПАО ГМК «Норильский никель» Алексей Башкиров, председатель Правления компании «Аллтек» Дмитрий Босов, председатель Совета директоров OOO «Континентальная хоккейная лига» Геннадий Тимченко и депутат Государственой думы Вячеслав Фетисов.

В октябре в Ночной хоккейной лиге дебютировали двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и бывший футболист сборной России Александр Мостовой.

В матчах Ночной хоккейной лиги регулярно принимает участие президент России Владимир Путин. 7 октября 2015 года в свой день рождения в составе команды «Звезды НХЛ» президент забросил семь шайб в ворота соперника.