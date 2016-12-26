Назначен капитан молодежной сборной России по хоккею на ЧМ

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов назначен капитаном сборной России по хоккею на молодежном чемпионате мира. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России.

«Это высокая честь и большая ответственность для меня, приложу все усилия, чтобы проявить себя как настоящий капитан и лидер команды. Знаю, как молодежный чемпионат мира популярен в нашей стране и как много болельщиков будут не спать ночами и следить за играми. Чувствуем эту поддержку и будем стараться порадовать всех результатом и игрой», — заявил форвард.

Ассистентами Капризова будут форвард ЦСКА Данила Квартальнов и защитник СКА Егор Рыков.

Молодежный чемпионат мира пройдет в Монреале и Торонто с 26 декабря по 5 января. Команда Валерия Брагина свой первый матч проведет в ночь на вторник, 27 декабря, против Канады. Начало в 04:00 по Москве.