Канадские СМИ назвали лучших игроков молодежной сборной России по хоккею

Нападающий Денис Гурьянов, защитник Михаил Сергачев и вратарь Илья Самсонов — лучшие игроки молодежной сборной России по хоккею на стартующем молодежном чемпионате мира. Такое мнение высказал обозреватель канадского издания Sportsnet Гэйр Джойс.

«Сергачев с его мощными габаритами, выбранный "Монреалем" (клубом НХЛ — прим. «Ленты.ру») в первом драфте под девятым номером, будет смотреться мужиком на фоне мальчиков в защитных порядках россиян», — рассказал Джойс. Также он отметил игру Самсонова, который был выбран клубом «Вашингтон Кэпиталс» на драфте НХЛ.

«В прошлом сезоне в Магнитогорске его показатель отраженных бросков составил 0,925. Если будет в хорошей форме, то способен стать топ-вратарем турнира», — заявил эксперт.

Молодежный чемпионат мира пройдет в Монреале и Торонто с 26 декабря по 5 января. Команда Валерия Брагина свой первый матч проведет в ночь на вторник, 27 декабря, против Канады. Начало в 04:00 по Москве.

