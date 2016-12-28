Молодежная сборная России разгромила Латвию на ЧМ по хоккею

Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Латвии во втором матче группового этапа чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в ночь на 28 декабря и завершилась победой россиян со счетом 9:1 (3:0, 3:1, 3:0). В составе сборной Латвии отличился Рудольф Балцерс (24-я минута). У россиян шайбы забрасывали Данил Юртайкин (6), Александр Полунин (13, 25), Павел Карнаухов (18), Кирилл Капризов (21, 47, 57), Кирилл Беляев (26) и Яков Тренин (50).

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В следующем матче соперниками команды Валерия Брагина станут американцы. Встреча состоится 29 декабря и начнется в 23:30 по московскому времени.

В стартовом матче мирового первенства сборная России уступила канадцам со счетом 3:5.

Молодежный чемпионат мира проходит в Монреале и Торонто с 26 декабря по 5 января.