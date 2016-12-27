Появилось видео лучших моментов матча Россия — Канада на молодежном ЧМ по хоккею

Видео: IIHF WJC / Twitter

В сети появилось видео лучших моментов матча первого тура молодежного чемпионата мира по хоккею между сборными России и Канады. Ролик был опубликован на странице турнира в Twitter.

Встреча прошла в ночь на вторник в Торонто и завершилась со счетом 5:3 (1:1, 2:0, 2:2) в пользу хозяев турнира. У канадцев шайбы забросили Тайсон Йост (4-я минута), Дилан Стром (34, 50), Николя Руа (38) и Мэтью Барзал (44). У россиян отметились Михаил Сергачев (10), Кирилл Капризов (46) и Егор Рыков (51).

В следующем матче подопечные Игоря Брагина 29 декабря встретятся с командой Латвии, а канадцы 30-го сыграют со словаками.