Тренер объяснил поражение сборной России от Канады на молодежном ЧМ по хоккею

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин посетовал на ошибки своих подопечных в матче первого тура молодежного чемпионата мира по хоккею с командой Канады. Слова специалиста во вторник, 27 декабря, приводит «Советский спорт».

«Индивидуальные ошибки игроков. Я уже говорил, что канадцам не надо помогать забивать голы. Мы пропустили три гола знаете как? Теряем шайбу — и нам забивают. Вот над этим надо работать», — сказал Брагин.

По словам специалиста, в первом периоде россияне выглядели хорошо. «В плане тактики мы неплохо играли. Во втором периоде немного сбились. Надо было и дальше правильно играть по тактике. Но стали появляться провалы, пошли ошибки у игроков, что приводило к голам. Ну, и необязательные удаления», — сказал тренер.

Встреча молодежных сборных России и Канады прошла в ночь на вторник в Торонто и завершилась со счетом 5:3 (1:1, 2:0, 2:2) в пользу хозяев турнира. В следующем матче подопечные Брагина встретятся с командой Латвии, а канадцы сыграют со словаками.

Молодежный чемпионат мира проходит в Монреале и Торонто с 26 декабря по 5 января.