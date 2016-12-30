IIHF объяснила запрет минуты молчания по жертвам катастрофы Ту-154

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) объяснила запрет на проведение минуты молчания на матче молодежного чемпионата мира в Канаде в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи. Текст сообщения IIHF приводит RT.

«Российская сторона обратилась к нам с просьбой провести минуту молчания и надеть черные траурные повязки. Мы позволили хоккеистам надеть их, но не могли допустить проведения минуты молчания. IIHF не проводит минуты молчания по событиям, которые не имеют прямого отношения к хоккею», — говорится в сообщении.

Материалы по теме «Мы никогда не уверены, что вернемся живыми» В авиакатастрофе Ту-154 под Сочи погибла Елизавета Глинка — Доктор Лиза

Сборная России попросила Международную федерацию объявить минуту молчания перед стартовым поединком с Канадой, но получила отказ.

Направлявшийся в Сирию самолет Ту-154 Минобороны России упал в акватории Черного моря вскоре после вылета из аэропорта Сочи 25 декабря. В результате погибли 92 человека, в частности артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.