Рекордный гол Роналду принес Португалии победу над Марокко

Сборная Португалии обыграла команду Марокко в матче второго круга группового этапа чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в среду, 20 июня, в Москве на стадионе «Лужники» и завершилась со счетом 1:0. Вперед португальцев на 4-й минуте вывел нападающий Криштиану Роналду.

Этот гол стал для форварда четвертым на нынешнем мундиале и 85-м за национальную команду. Таким образом, португалец стал самым результативным игроком в истории европейских сборных. Предыдущий рекорд принадлежал венгру Ференцу Пушкашу (84).

Еще в одном матче группы B позднее 20 июня сыграют сборные Испании и Ирана. На данный момент у португальцев в активе 4 очка, у иранцев — 3, у испанцев — одно, марокканцы очков не набрали.

В первом матче группового этапа ЧМ сборная Португалии сыграла вничью с командой Испании. Встреча завершилась со счетом 3:3.

Чемпионат мира-2018 проходит в 11 городах России и продлится до 15 июля.

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