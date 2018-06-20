Роналду забил Марокко на 4-й минуте и установил рекорд

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил мяч в ворота команды Марокко в матче второго круга группового этапа чемпионата мира-2018. Об это сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Форвард отличился на четвертой минуте встречи, проходящей на стадионе «Лужники» в Москве. Этот гол стал для него четвертым на нынешнем мундиале и 85-м за национальную сборную. Таким образом, португалец стал самым результативным игроком в истории европейских сборных. Предыдущий рекорд принадлежал венгру Ференцу Пушкашу (84).

На момент публикации новости идет первый тайм, португальцы лидируют со счетом 1:0. В другом матче группы B позднее 20 июня сыграют сборные Испании и Ирана. На данный момент в квартете лидируют иранцы (3 очка), у португальцев и испанцев по одному очку, марокканцы очков не набрали.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России. Турнир продлится до 15 июля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!