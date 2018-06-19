Вышедший на ЧМ впервые за 16 лет Сенегал обыграл Польшу

Сборная Сенегала обыграла команду Польши в матче первого круга группового этапа чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась во вторник, 19 июня, в Москве и завершилась со счетом 2:1. Сенегал вышел вперед после автогола защитника соперника Тиаго Чонека на 37-й минуте. Во втором тайме сенегальцы увеличили преимущество: на 60-й минуте мяч забил нападающий М'Байе Ньянг. На 86-й минуте полузащитник поляков Гжегож Крыховяк сократил отставание.

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Ранее,19 июня две другие команды группы Н — сборные Колумбии и Японии — встречались в Саранске. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу японцев.

У сборной Японии и Сенегала в активе три очка. У Колумбии и Польши — ноль.

Чемпионат мира-2018 проходит в 11 городах России и продлится до 15 июля.

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