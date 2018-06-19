Спорт
 
Последние новости
Россия раскрыла план ведения торговой войны с США
Шведские болельщики выпили все пиво в Нижнем Новгороде
Журналистка пережила случайный поцелуй в прямом эфире и не растерялась
В чаще уникального сада обнаружили гигантские заросли конопли
Умер художник Евгений Вахтангов
Первый канал объявил судьбу гонорара покинувшего канал Уткина
«Русская SpaceX» отказалась от российских двигателей в пользу советских
Рэпер XXXTentacion предрек свою смерть перед убийством
Объяснен отказ России от госдолга США
Новости партнеров

Вышедший на ЧМ впервые за 16 лет Сенегал обыграл Польшу

Перейти в «Мою Ленту»

Сборная Сенегала обыграла команду Польши в матче первого круга группового этапа чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась во вторник, 19 июня, в Москве и завершилась со счетом 2:1. Сенегал вышел вперед после автогола защитника соперника Тиаго Чонека на 37-й минуте. Во втором тайме сенегальцы увеличили преимущество: на 60-й минуте мяч забил нападающий М'Байе Ньянг. На 86-й минуте полузащитник поляков Гжегож Крыховяк сократил отставание.

Ранее,19 июня две другие команды группы Н — сборные Колумбии и Японии — встречались в Саранске. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу японцев.

У сборной Японии и Сенегала в активе три очка. У Колумбии и Польши — ноль.

Чемпионат мира-2018 проходит в 11 городах России и продлится до 15 июля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Колумбийцы в меньшинстве проиграли сборной Японии
Сборная Англии вырвала победу у Туниса в добавленное время
Сборная Бельгии разгромила Панаму на чемпионате мира
Другие материалы рубрики
Спорт00:02Сегодня

«Любой результат — это успех»

За Исландию играют уборщик, фасовщик соли и режиссер. Их голы — заслуга дантиста
00:3818 июня

В Бельгии двадцать велосипедистов врезались в автомобиль

19:46Сегодня

Объявлен стартовый состав сборной России на матч с Египтом

19:28Сегодня

Салах сыграет против сборной России

Спорт00:0217 июня
1939 год. Переигровка полуфинала Кубка СССР. Спартаковцы выходят на поле, чтобы встретиться с тбилисским «Динамо»

Договорняк на Красной площади

Как товарищ Сталин разрешил футбол в СССР
18:1414 июня

Сборная России забила первый мяч на чемпионате мира

19:17Сегодня

В Ростове-на-Дону футбольных болельщиков оставили без туалетов

18:03Сегодня

Капитана сборной Мексики отселили от команды из-за санкций США

Спорт00:0318 июня

Могут повторить

Чемпионы мира сгорели в мексиканском пламени. Оно охватило всю Москву
16:54Сегодня

Уткин отказался комментировать матчи чемпионата мира на Первом канале

16:54Сегодня

Колумбийцы в меньшинстве проиграли сборной Японии

23:1514 июня

Назван срок восстановления Дзагоева

Россия
«Начали активно психологически давить»
Россия лишается старейшего научного издательства. Все ради американской мечты
«Мы предложили Ельцину перейти с водки на пиво»
Они создали Партию любителей пива и почти пришли к власти в 90-е, но все пропили
«Лекарства от утечки умов нет и не будет»
Из России бегут профессионалы. Они не хотят прозябать на родине
«Врачи просто не знают и боятся»
Больные россияне живут в муках и умирают. Их лекарства считают наркотиками
«Они будут в нас стрелять»
Почему СССР тайно дружил с Африкой и избежал войны с Китаем
Неприличные люди
Они хотели получить московскую прописку любой ценой. Она искалечила их души
Тупиковый путь
Этот город построили немцы, а теперь там пытаются выжить русские
Все материалы
Мир
«Русский — это угроза»
Кто сделал Америку главным врагом России
Россиянам из ИГ пообещали проблемы
Стало известно о выходе США из Совета ООН по правам человека
Трамп обещал позвонить Ким Чен Ыну и не позвонил
Ким Чен Ын рассказал о встрече с Трампом
Славяне не нужны
Эту страну лишили названия. Скоро там останутся одни мусульмане
Эрнесто Че ГевараКрасный зверь
Че Гевара убивал детей, насиловал женщин и дико вонял. Романтикой и не пахло
Все материалы
Бывший СССР
Все цвета Киева
На украинский гей-парад пришли трансвеститы, депутаты и дипломаты. Было жарко
Найден тайный аккаунт Порошенко в Facebook
Рижский прайд
В самой гомофобной стране Евросоюза прошел гигантский гей-парад. Латыши терпят
Вскрыли консервы
На Украине делают современное оружие из подручных средств. Покупают даже шейхи
Разъяренные афганцы и шахтеры пошли на штурм Верховной рады
Киев передал ООН список «пленников Кремля»
Александр ЛукашенкоБелорусский поток
Олигархи зарабатывают для Лукашенко миллионы долларов на контрабанде в Россию
Все материалы
Экономика
Упали в яму
Мир застыл в ожидании нового кризиса. Но это не точно
Лондон заморозит имущество «Газпрома» из-за Украины
Россия объявила США торговую войну
Росстат приукрасил данные о темпах роста промышленности
Подсчитано совокупное состояние всех миллионеров
Илон Маск вычислил диверсанта в Tesla
У России диагностировали вялый рост
Все материалы
Силовые структуры
Она съела кусок мяса — он ее убил
Маленькая Ника принесла родителям много денег. Ее лишили жизни за шашлык
Прятки со смертью
Он охотился на воров и нажил страшных врагов. Его укрывают в женском СИЗО
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Топ-менеджера российского энергохолдинга обвинили в шпионаже на страну НАТО
Бывший районный прокурор Сочи натерпелся от проверяющих и умер
Россиянин заказал наркотики из Перу для шаманского обряда
Воры открыли охоту на футбольных фанатов
Все материалы
Наука и техника
Дело техники
Европа объединилась ради победы над Россией. Пока только в космосе
Не влезай — убьет!
Какие тайны скрывает Большой адронный коллайдер
Марс наш
Россияне полетели на Красную планету, но их сгубила водка: Surviving Mars
«Русская SpaceX» отказалась от российских двигателей в пользу советских
Найдено захоронение жертв массового расстрела фашистами
Россия испытала новую высокоточную бомбу
Google научился предсказывать дату смерти
Все материалы
Спорт
«Любой результат — это успех»
За Исландию играют уборщик, фасовщик соли и режиссер. Их голы — заслуга дантиста
Вышедший на ЧМ впервые за 16 лет Сенегал обыграл Польшу
Объявлен стартовый состав сборной России на матч с Египтом
Салах сыграет против сборной России
В Ростове-на-Дону футбольных болельщиков оставили без туалетов
Капитана сборной Мексики отселили от команды из-за санкций США
Уткин отказался комментировать матчи чемпионата мира на Первом канале
Все материалы
Культура
XXXTentacion«Я сгнию в своей могиле»
За что убили 20-летнего рэпера XXXTentacion
«Потаскуха, наркотик, страдание»
Голые любовницы, потеря невинности и яркая тревога самого дорогого художника
«Я не понимаю, как эти люди выносят друг друга»
Энн Тайлер о супружеской жизни Трампов, флирте и феминизме
Рэпер XXXTentacion предрек свою смерть перед убийством
Робби Уильямс объяснился за «фак» на чемпионате мира
Умер украинский поэт Драч
Тело рэпера XXXTentacion попало на видео
Все материалы
Интернет и СМИ
Солнце на пятнах
Они терпят обрезания, побои и унижения, но все равно верят в жизнь
Миссионерская поза
Он обдирал христиан, утаил изнасилование и отмотал срок. А теперь вернулся
Иисусьих тряпок продавцы
«Магазины на диване» не сгинули. Они стали жестче и толкают дичь
Американец познал русские мемы и «сошел с ума» от удовольствия
Бразильский репортер назвал российский город «мировой столицей серийных убийств»
Обнаружен крайне живучий вирус на Windows
Женщина-комик нашла способ ответить на глупые вопросы и прослыла гениальной
Все материалы
Ценности
Игра головой
Кусты, лапша и челка гопника: самые ужасные прически чемпионатов мира
Дорого и фальшиво
Почему искусственные алмазы скоро заменят настоящие
Мундистиль
Ретро и тапки: как стать самым модным на чемпионате мира
Обувь британской королевы привлекла внимание общественников
Подросток постригся и стал самым страшным в городе
Девушки странно прошлись по подиуму
Декольте Меган Маркл войдет в историю
Все материалы
Путешествия
От Геленджика до Грозного
Где живут иностранные футболисты во время чемпионата мира
Утомленные All inclusive
Как изменился Тунис и зачем туда ехать на отдых
«Первый крен, первые визги девчонок»
Москвичка отправилась в круиз на яхте. Отдых превратился в тяжелую работу
Сочинские шашлычники назвали самых жадных иностранцев
Россиянин поехал автостопом в Азию и пропал
Украинские пляжи оказались опасными для здоровья
Роспотребнадзор проверит ужаснувшую уругвайцев гостиницу
Все материалы
Из жизни
«Все спрашивают, не агент ли я КГБ»
История россиянки, переехавшей во Францию
В горло не лезет
Перед казнью можно съесть что угодно. Это повод шикануть и позлить охранников
Плодитесь и размножайтесь
Он 30 лет колесил по миру, соблазнял женщин и тайно породил десятки детей
Два ежа нашли яичный ликер и устроили попойку
Кот проехал за решеткой радиатора машины 120 километров и выжил
Умер самый старый орангутан на планете
Мертвого загадочного зверя из США опознали
Все материалы
Тест: машины киногероев
Угадываем, кому из персонажей принадлежала та или иная машина
Неизвестные BMW
Автомобили из Мюнхена, о которых вы могли не знать
Малолитражки с сердцем дьявола
Маленькие автомобили, превращенные в безумные суперкары
Тест гигантского кроссовера Chevrolet
Выясняем, на что способен новый большой кроссовер Chevrolet Traverse
Kia показала новый Cerato для России
UAZ Patriot получит «автомат» и новый двигатель
В США продадут Dodge Charger с 1650-сильным мотором от катера
Все материалы
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Крепко встали
Они были символами успеха и достатка. Теперь среди них есть лучший
Названы три города России с дорожающими квартирами
Школа выживания
Подмосковная учительница придумала, как выплатить ипотеку и не умереть
Россия установила новый ипотечный рекорд
Кройка и житье
Гей, кокаинист, бунтарь. Он шокировал общественность и спас дом — просто так
Все материалы