Сборная Бельгии разгромила Панаму на чемпионате мира

Сборная Бельгии разгромила команду Панамы в матче первого круга группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в понедельник, 18 июня, на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счетом 3:0 в пользу бельгийцев. Забитыми мячами отметились Дрис Мертенс (47-я минута) и Ромелу Лукаку, оформивший дубль (69-я, 75-я).

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Бельгийцы возглавляют турнирную таблицу группы G с тремя очками. Другие представители этого квартета — англичане и тунисцы сыграют между собой позднее 18 июня. Встреча пройдет в Волгограде и начнется в 21:00 по московскому времени.

Ранее 18 июня сборная Швеции с минимальным счетом обыграла команду Южной Кореи. Победу шведам принес точный пенальти в исполнении Андреаса Гранквиста. Арбитр назначил одиннадцатиметровый после просмотра видеоповтора.

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