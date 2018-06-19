Колумбийцы в меньшинстве проиграли сборной Японии

Сборная Колумбии проиграла команде Японии в матче первого круга группового этапа чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась во вторник, 19 июня, в Саранске и завершилась со счетом 2:1 в пользу японцев. На 3-й минуте встречи полузащитник сборной Колумбии Карлос Санчес сыграл рукой в штрафной площади, остановив полет мяча, за что был удален словенским арбитром Дамиром Скоминой. После этого судья назначил пенальти, который реализовал японский хавбек Синдзи Кагава. На 39-й минуте счет сравнял колумбийский полузащитник Хуан Кинтеро, забив прямым ударом со штрафного.

Во втором тайме японцы снова вышли вперед. На 73-й минуте нападающий команды Юя Осако забил мяч с углового.

Две другие команды группы Н, Польша и Сенегал, сыграют в Москве. Матч начнется в 18:00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 проходит в 11 городах России и продлится до 15 июля.

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